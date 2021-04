Repetição de roast a José Castelo Branco derruba programa de Bruno Nogueira

, programa da Bruno Nogueira, na SIC, liderou quando estreou, a 11 de abril, mas este domingo acabou por, transmitido na TVI.O novo projeto do humorista em Paço de Arcos foi acompanhado por 326 mil telespectadores, com 13,8% de share, que se traduz emem que estreou. O 'Roast José Castelo Branco' acabou por reunir a preferência do público.Mesmo com este deslize no final da noite,, embora o 'All Together Now', da TVI, tenha conseguido melhores resultados do que em semanas anteriores, tendo-se aproximado de 'Hell's Kitchen'. Mas o programa do jugoslavo acabou por levar a melhor.O líder do dia foi, também na SIC, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, tendo sido acompanhado por