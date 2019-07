‘Repórter de biquíni’ de regresso às praias portuguesas

Repórter de biquíni em 2018

Foto: Nuno Alfarrobinha

01:30

Daniela Ventura

A repórter de biquíni está de volta às praias portuguesas!vai estar, mais uma vez, em direto pelos areais de todo o País para acompanhar o verão dos portugueses. Sara Santos é mais uma vez a estrela do formato, e não podia estar mais feliz com o arranque desta temporada."Ontem estivemos em Vila Praia de Âncora, em Caminha. O arranque este ano foi muito bom porque o sol brindou-nos, e a praia estava cheia de gente", contou Sara, que esteve com o comandante da Capitania do Porto de Caminha no primeiro dia. Sara Santos revela que "para esta edição a expectativa é que as praias tragam boas histórias e que seja um arraso".Durante a manhã de hoje, Sara Santos vai estar na Foz do Porto. A rubrica é emitida de segunda a sexta-feira no programa ‘’, conduzido por Maya e Nuno Eiró.