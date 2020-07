Reportér de biquíni: "Quero levar muita animação"

01:30

Vânia Nunes

É já esta segunda-feira que começa mais uma edição da ‘Repórter de Biquíni’, uma rubrica do programa da CMTV ‘Manhã CM’, que leva boa-disposição às praias de norte a sul do País com Sara Santos."Estou muito curiosa para perceber como vai ser este ano, que é completamente atípico devido à questão da pandemia", revelou a repórter, radiante com o facto de começar pelo Sul. "Sou de Faro, assim começo em casa, junto da família."Apesar de todas as restrições que as medidas de prevenção do novo coronavírus implicam, Sara está certa de que alegria não vai faltar no areal. "Vamos reportar as novas medidas instaladas e vamos alertar, mas também vamos divertir. Quero levar muita animação. As pessoas precisam de se sentir bem-dispostas nesta fase e a praia é um sítio bom para isso. Estou muito entusiasmada para que comece", concluiu.A primeira praia será em Monte Gordo.