Revelação de imagem atira Juan Carlos para nova polémica

Uma foto de Juan Carlos descontraído, de boné, com a pala virada para trás, uma camisa aos quadrados de manga curta e uns calções de banho amarelos fluorescentes, na companhia de Alexander Kyril, o filho de Corinna Larsen, está a provocar uma verdadeira ebulição em Espanha.A imagem, tirada durante um almoço em La Angorrilla, numa casa perto do Palácio da Zarzuela, em Madrid, e que mostra Juan Carlos de volta de um grelhador, foi revelada pela amante secreta do rei emérito à revista francesa ‘Paris Match’ e rapidamente se tornou viral no país vizinho, com várias partilhas e comentários humorísticos e jocosos por parte dos internautas.A imagem foi também reproduzida pela imprensa estrangeira, nomeadamente italiana, britânica e portuguesa. CA divulgação desta fotografia surge ao mesmo tempo que Corinna Larsen re que há mais de 30 anos mantém uma vida separada da mulher.Em declarações polémicas,A empresária vai mais longe e diz mesmo que os problemas de saúde de Juan Carlos e a relação extraconjugal que foi revelada com o polémico safari no Botswana foram as desculpas perfeitas para levar a cabo o plano contra Juan Carlos. Terá sido o próprio rei a confessar tudo: "A alemã, que está a ser investigada pelos 65 milhões de euros oferecidos por Juan Carlos, mostrou-se ainda contra o exílio do rei. "A família real deveria estar unida. Enviar um antigo rei, de saúde frágil, para o exílio, e em plena Covid, é irresponsável e desleal."