Revelada identidade do pai do bebé de Ana Moura

Depois de ter sido revelado que Ana Moura está grávida do primeiro filho, sabe-se agora a identidade do pai da criança. Pedro Mafama (de nome verdadeiro Pedro Simões), colega da artista, é o pai do seu primeiro filho, confirmou o CM junto de várias fontes.A gestação foi mantida em segredo ao longo dos últimos meses, com a fadista, de 42 anos, a adotar uma postura reservada quanto à sua vida pessoal, sem assumir nenhuma relação publicamente.O músico, de 28, que escreveu o popular tema ‘Andorinhas’, é ainda apontado como o responsável da reviravolta na carreira musical da artista.