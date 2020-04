Revelada troca de mensagens de Meghan Markle com o pai

A guerra entre Meghan Markle e o pai, Thomas, começou, afinal, após o casamento da ex-atriz com o príncipe Harry. É que, antes, os dois mantinham contacto. Prova disso é que a duquesa entrou em contacto com o progenitor através de mensagens e telefonemas. Chegou a oferecer-lhe segurança.

A troca de mensagens entre pai e filha consta do processo que os duques de Sussex moveram contra os jornais ‘The Mail on Sunday’ e ‘Mail Online’. "Estou muito preocupada com a tua saúde e segurança, mas não sei mais o que fazer se não responderes"; ou "Podemos enviar-te uma equipa de seguranças? Em que hospital estás?", foram algumas das mensagens enviadas por Meghan ao progenitor. Thomas rejeitou ter seguranças.

O príncipe também escreveu ao sogro, apelando ao fim de entrevistas. "Se amas a Meghan percebe que há outras opções que não falar com os media. Traz consequências."





