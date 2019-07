16:42

rainha Isabel II e o marido são as grandes ausências da cerimónia. A monarca tinha já compromissos agendados.



Archie usou a mesma peça de roupa que o primo Louis usou há um ano no seu batizado. A cerimónia decorreu na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, o local do casamento dos duques de Sussex.

Archie Harrison, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, foi batizado este sábado numa cerimónia muito restrita.A família real partilhou duas fotografias do momento no Instagram onde é possível ver que os filhos de William e Kate não estão presentes.