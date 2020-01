Reveladas as fotos do cenário da morte de Jeffrey Epstein

Epstein

mensagem contém queixas que Epstein em relação à vida na prisão. "Um guarda manteve-me trancado numa box durante uma hora", "enviaram-me comida queimada" e "Insetos gigantes rastejavam nas minhas mãos", escreveu.

afirmar que o pescoço de Epstein sofreu três fraturas, algo que nunca viu num suicídio. Sendo que o normal é haver apenas duas quebras.









Jeffrey Epstein, que estava preso desde o dia 6 de julho acusado de tráfico sexual e abuso de menores, apareceu morto na sua cela a 10 de agosto. Tudo aponta para que o bilionário americano se terá enforcado na própria cela, pondo fim à vida.Cerca de cinco meses depois deter morrido foram reveladas as fotos da autópsia do bilionário. Para além das marcas de enforcamento no pescoço há uma imagem de uma nota encontrada na sua cela. AParalelamente à tese de suicídio, corre também a teoria de assassinato, que surge depois do especialista forense Michael Baden