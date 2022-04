Reveladas imagens do dia em que Alec Baldwin disparou contra diretora de fotografia Tragédia ocorreu durante as gravações do filme ‘Rust’.

Alec Baldwin a ensaiar cena com a arma do crime

Foto: Direitos Reservados

01:30

Seis meses depois de Alec Baldwin ter disparado acidentalmente contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens de ‘Rust’, a polícia do Novo México (Estados Unidos) revelou imagens exclusivas do que aconteceu antes e depois da tragédia. O ator de Hollywood surge vestido de cowboy, a ensaiar a cena em que tira o revólver do casaco e aponta à câmara, enquanto Halyna Hutchins dá algumas indicações.



Num outro vídeo, é visível a polícia e médicos a tentar salvar a vida à diretora de fotografia de origem ucraniana, mas sem sucesso. Com o óbito da vítima já declarado, o ator de 64 anos foi filmado a depor à polícia. Garantiu que não puxou o gatilho da arma e que não sabe como é que as balas verdadeiras foram colocadas na arma.

