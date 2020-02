Reveladas novas polémica do casamento do príncipe Carlos e Camila

No próximo dia 9 de abril, Camilla Parker Bowles, de 72 anos, e o Príncipe Carlos, de 71, assinalam o seu 15.º aniversário de casamento. Para muitos, esta será a celebração de um amor que venceu vários obstáculos para se afirmar.Mais tarde, foi a vez da revista ‘New Idea’ avançar que o divórcio entre Carlos e Camilla estava para breve, depois de Isabel II ter obrigado o filho a pôr fim ao seu casamento.. Na altura corriam rumores de que o herdeiro ao trono estaria doente e que queria certificar-se de que Camilla não tinha direito à herança avaliada em 1,2 mil milhões de euros.Simon Dorante-Day é um engenheiro de 53 anos que acredita ser filho de Carlos e Camilla. Nascido no Reino Unido, mas a viver na Austrália desde que foi adotado, Simon recorreu em janeiro ao tribunal para obrigar o herdeiro do trono britânico e a atual mulher a fazerem o teste de ADN, de forma a confirmar a paternidade. Segundo Simon, dois dos avós adotivos trabalhavam para Isabel II e para o Duque de Edimburgo. Eles ter-lhe-ão dito várias vezes que ele era filho de Carlos e Camilla.