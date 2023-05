Revelado estado de saúde do toureiro José Luís Gonçalves

Américo Manadas, revelou como se encontra o estado de saúde do toureiro., começa por contar à 'The Mag', acrescentando que se na parte da fala tem havido algumas evoluções, na física não é tanto assim.José Luís Gonçalves está dependente dos outros para efetuar qualquer tarefa. Assim, a mulher, Isabel Gomes, tem sido o braço direito do toureiro., elogia Américo Manadas, garantindo que Isabel é a única visita constante.Manadas admite que é um dia de cada vez e que não há perspetiva para que José Luís Gonçalves possa deixar a unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto, na Aldeia de Juzo, em Cascais. "Recorde-se que José Luís Gonçalves era um dos participantes na estreia do 'Dança Com as estrelas', em 2013. Quando se preparava para treinar a primeira coreografia com Raquel Tavares, um conjunto de fatores, fez com que caísse desamparado do cimo das escadas que levavam ao palco de dança. O toureiro foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde, face ao traumatismo cranio-encefálico sofrido, foi operado para a remoção de um coágulo no cérebro e a colocação de um dreno. Esteve em coma durante quatro anos.