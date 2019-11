Revelado mistério do suposto novo amor de João Mota

Apesar de a relação com Mariana Monteiro ter acabado há pouco tempo, e segundo os amigos ter deixado "marcas profundas" no ator, tudo apontava que João Mota tivesse novo amor. O ator andava a escrever poemas e até sinalizava uma jovem, Soraia Alves, num deles.Fotos em ambientes românticos levavam a pensar que João havia seguido em frente, opinião que era também a da maioria dos fãs.Mas afinal o segredo é outro: segundo oapurou, João Mota tem um romance mas é com Bárbara Bandeira no seu novo videoclip."Isto não saiu como eles queriam e todos pensam que o João já esqueceu a Mariana. Não é verdade", conta um amigo do ator. "É um videoclip."tentou falar com João Mota sobre as imagens e poemas mas este manteve-se sempre incontactável.