Revelado o nome do novo programa de Manuel Luís Goucha

23 nov 2020 • 19:36

Manuel Luís Goucha prepara-se para dizer ‘adeus’ às manhãs da TVI, no próximo dia 31 de dezembro. O anfitrião do ‘Você na TV’ vai passar para as tardes da estação televisiva para fazer concorrência a Júlia Pinheiro, na SIC e terá um programa com o seu nome próprio: ‘Goucha’.

O formato tem estreia marcada para o dia 4 de janeiro e a revelação foi feita pela diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira. À imprensa, o comunicador de 65 anos garante que a sua vida não irá sofrer grandes mudanças: "Apenas a preparação. Em vez de preparar o programa de tarde, começo a prepará-lo de manhã, no próprio dia".

O apresentador não esconde o entusiamo pelo novo programa e garante que não está preocupado com as audiências: "Eu nem sei se são os mesmos portugueses que estão nesse horário. Acho que não. Terá franjas da manhã e públicos diferenciados. Isso é que é bom, começar".

No que toca à concorrência, Goucha afirmou não pensar muito no assunto: "Nós já tivemos oito anos de manhã a combater a Júlia e, se há pessoa de quem eu gosto na televisão, e gosto de poucas, é dela. Por isso, ela está a fazer o seu melhor, ainda por cima num horário algo fidelizado entre ela e a Fátima (Lopes), mas a Fátima sai desse horário. Portanto, eu não vou pensar nisso. Irei fazer o meu trabalho apaixonadamente, assim como a Júlia o faz e sempre fez. Tal como a Tânia (Ribas de Oliveira). É curioso, um homem entre duas mulheres".