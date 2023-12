Revelado resultado de exame de ADN de mulher que alega ser filha de Pelé

Um ano após a morte de Pelé, a família do futebolista ainda não conseguiu concluir o processo da distribuição da herança. Isto porque, antes de morrer, Pelé estava a responder na Justiça por uma ação movida por Maria do Socorro Azevedo, que alega ser sua filha.Na altura, o craque brasileiro aceitou fazer um teste de paternidade, mas acabou por morrer antes de o realizar. Contudo, o primeiro exame de ADN teve resultado negativo, de acordo com a CNN Brasil.