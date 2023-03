Revelados conteúdos das mensagens do toureiro de Cerqueira Gomes para outra portuguesa

12:46

Vanessa Fidalgo

Ana Pedro Arriscado, a apresentadora da CMTV que Cayetano Rivera cortejou em 2019, afirma que ficou surpreendida com as mensagens que recebeu, na época, do toureiro espanhol, atual namorado de Maria Cerqueira Gomes.Em declarações à revista ‘TV Guia’, Ana Pedro Arriscado recordou a abordagem de Cayetano Rivera, que aconteceu após lhe ter feito uma entrevista no Campo Pequeno., contou.Ana Pedro Arriscado assume que ficou chocada tendo em conta que, na altura, Cayetano Rivera estava casado.Ana Pedro Arriscado lembra ainda que o toureiro espanhol partilhou nas redes sociais, na mesma altura, uma foto ao lado de Maria Cerqueira Gomes, que terá igualmente conhecido ao ser entrevistado pela apresentadora para a TVI, a propósito da corrida no Campo Pequeno.