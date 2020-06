Revelados detalhes das cerimónias fúnebres do ator Pedro Lima

22 jun 2020 • 19:05

O funeral do ator, Pedro Lima, realizar-se-á esta terça-feira, 23 junho. A missa que tem data prevista para as 17h, será no Centro Funerário de Cascais e o funeral acontecerá no mesmo dia.

O ator foi encontrado morto este sábado, 20 de junho, na praia do Albano, em Cascais, depois de ter sido localizado pelo filho mais velho, João Lima, de 21 anos, que o localizou através do tablet.

Recorde-se que o ator estava numa relação com Anna Westerlund há duas décadas e com quem tem quatro filhos: Ema, de 15 anos, Mia, de 13, Max, de 10 e Clara, de 3 anos e meio. É ainda pai de João Lima, de 21, fruto de um anterior relacionamento com Patrícia Piloto.