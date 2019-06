Revelados detalhes do casamento de Sergio Ramos e Pilar Rubio

Sergio Ramos a poucos dias de subir ao altar com Pilar Rubio

Despedida de solteira de Pilar

Este mês de junho vai ser muito especial para Sergio Ramos. O craque do Real Madrid vai casar com Pilar Rubio, no dia 15 de junho, após sete anos de namoro.A cerimónia vai acontecer na Catedral de Sevilha (Espanha) e vão estar presentes cerca de 400 pessoas. Como já tinha sido revelado anteriormente, telemóveis e câmaras estão proibidos de ser utilizados. Segundo Pilar, o casal tomou esta decisão para os convidados se divertirem sem terem medo de ser filmados.De acordo com 'La Otra Crónica', os convidados receberam uma caixa preta com um livro dentro, onde aparece um unicórnio vermelho com três estrelas, na capa. Lá dentro, estavam fotografias de Sevilha, com indicações sobre a cerimónia.Apesar dos filhos do casal estarem presentes na cerimónia, os meninos não vão acompanhar os pais na festa já que está proibida a entrada a crianças.Nas indicações do livro, Sergio e Pilar informaram que as mulheres não podiam aparecer vestidas de branco, vermelho, rosa, laranja e verde.No fim de semana passado, 25 de maio, a noiva publicou uma fotografia, da sua despedida de solteira.