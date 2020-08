Revelados os segredos de beleza da rainha Letizia

Letizia é considerada a rainha influencer. A mulher de Felipe VI dita tendências com os looks que veste e o seu visual é tido como exemplar, com a monarca a exibir um cabelo cuidado, que é uma das suas imagens de marca.Para ter o look sempre perfeito, a rainha conta com a ajuda da sua cabeleireira particular, que é a mesma dos tempos em que trabalhava na televisão espanhola como pivô de informação. Segundo a imprensa espanhola, Letizia tem muitos cuidados com o cabelo e submete-se, com frequência, a vários tratamentos que o ajudam a ter um aspeto mais brilhante, entre os quais o botox capilar.A par dos cuidados com o look, a companheira de Felipe VI segue uma alimentação muito cuidada para não sofrer oscilações de peso.Para a rainha, uma refeição modelo é composta por sopa de legumes, tendo como prato principal o peixe cozido com verduras. As sobremesas são sempre saudáveis e excluem tudo aquilo que tenha açúcar, um ingrediente banido do regime de Letizia, que privilegia o consumo de proteína e legumes, numa dieta pobre em hidratos de carbono.A pele também é uma grande preocupação para a monarca, que recorre a tratamentos com ácido hialurónico, que a ajudam a manter o rosto jovem. Fã de intervenções estéticas, já recorreu várias vezes à cirurgia plástica para rejuvenescer e aperfeiçoar o rosto, nomeadamente o nariz.Para complementar todos estes cuidados, Letizia não descura o exercício físico para se manter em forma, e sobretudo as aulas de yoga particulares que tem.