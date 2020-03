Revolta dias antes da despedida de Meghan e Harry

01:30

Vânia Nunes

Os compromissos oficiais de Meghan Markle e Harry enquanto membros da família real estão quase a terminar, no entanto, a despedida promete ser tudo menos pacífica. A antiga atriz terá um evento oficial com a rainha Isabel II e o marido em Inglaterra já na segunda-feira, a propósito das celebrações do Dia da Commonwealth, mas os acontecimentos das últimas semanas têm prejudicado a relação entre as duas. Tudo porque Isabel II emitiu um comunicado, há uma semana, no qual deixou claro que Harry e Meghan teriam de deixar de usar o termo "realeza" na sua marca, Sussex Royal. Uma atitude que deixou Meghan furiosa.De acordo com uma amiga da duquesa de Sussex, o casal está a sentir-se injustiçado por ser tratado de forma diferente em relação a outros membros que tomaram decisões semelhantes. "Se há alguém que deve sentir-se culpado são eles [realeza]. Os duques de Sussex nunca quiseram capitalizar a palavra ‘real’", revelou ao ‘Daily Mail’. "A Meghan tem a certeza de que a rainha estava sob pressão quando fez as exigências de mudar de nome... O Harry é o favorito da rainha e outros não conseguem lidar com isso", concluiu.Com a mudança definitiva de Harry e Meghan Markle para o Canadá já a partir de dia 1 de abril, a relação com William e Kate Middleton vai ficar ainda mais distante. Os irmãos já admitiram divergências.