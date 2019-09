Reynaldo Gianecchini esclarece: "Já tive romances com homens"

a apresentadora Marília Gabriela. Ao longo da relação surgiram vários comentários de que o casamento se tratava de uma fachada, rumores que o ator desmentiu.



"Eu era casado ' pra caramba', nunca vi um casamento tão inteiro. Nós vivíamos uma história a dois de verdade", frisou.



O ator Reynaldo Gianecchini deu uma entrevista ao jornal O Globo onde pela primeira vez falou sobre a sua orientação sexual."Já tive, sim, romances com homens", revelou o ator de 46 anos.Reynaldo Gianecchini recusa-se a "levantar a bandeira da homossexualidade" e garante estar revoltado a quem lhe pede para que se assuma como homossexual."Não tenho vontade de dizer com quem estou a ter relações sexuais. Prezo a minha liberdade", afirma.Recorde-se que o galã das novelas brasileiras foi casado com