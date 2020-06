Ricardo Araújo Pereira despe-se e faz furor no programa da SIC

O humorista, de 46 anos, despiu-se para fazer uma piada sobre praia e as medidas de desconfinamento em tempos de Covid-19 e o resultado foi hilariante.

e provou que, além do seu elevado sentido de humor, também conquista muitos elogios devido à sua imagem.Além das evidentes gargalhadas,Com os músculos em grande evidência, Ricardo foi motivo de conversa nas redes sociais por parte dos internautas que elogiaram o comediante.Além do conhecido talento no humor, Ricardo Araújo Pereira que mantém uma imagem discreta mostra que também faz furor com o seu fisíco.