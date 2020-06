Ricardo Araújo Pereira é a figura pública preferida dos portugueses

Grupo Marktest deu a conhecer a opinião dos portugueses em relação às 66 principais personalidades nacionais e os resultados não enganam. O sentido de humor de Ricardo Araújo Pereira evidente em 'Isto é Gozar com Quem Trbalha', na SIC, conquistou o público nacional com um valor médio de empatia de 6.98, numa escala de 1 (não se identifica) a 10 (identifica-se muito). Foram sugeridas 66 personalidades e o humorista alcançou o maior valor médio entre os inquiridos.Daniela Ruah, César Mourão, Filomena Cautela e Nuno Markl também conquistam a simpatia dos portugueses com valores a cima da média.Apesar do seu reconhecimento a nível nacional em diferentes áreas de entretenimento fica evidente que estas figuras públicas não reúnem a simpatia do público.No que diz respeito à notariedade, Cristino Ronaldo lidera o topo da tabela das figuras públicas portuguesas mais reconhecidas com 96,4%. Fernando Mendes, Mariza, Herman José e Manuel Luís Goucha também integram os primeiros lugares da votação.