Ricardo Araújo Pereira é reforço para as noites de domingo

Ricardo Araújo Pereira está de regresso às noites de domingo da televisão portuguesa.Ao que a Sexta apurou, o novo programa do humorista, que no início do ano se transferiu da TVI para a SIC , estreia já no dia 1 de março, e vai ocupar o lugar deixado vago por ‘A Máscara’, que termina no próximo domingo, dia 23.‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, assim se chama o novo projeto, é um formato de sátira política, ao estilo do que Araújo Pereira apresentou no ano passado na TVI (‘Gente Que Não Sabe Estar’), e terá uma duração de 30 a 45 minutos.Será gravado, aos domingos à tarde, no Teatro Villaret, em Lisboa. No mesmo dia em que estreia o programa de Ricardo Araújo Pereira, a SIC vai também mostrar as primeiras imagens da segunda temporada de ‘Amigos Improváveis’, que contará com a participação de famosos.Nesta nova aventura, o humorista estará acompanhado da equipa de argumentistas que com ele trabalhou no último ano na TVI, entre os quais José Diogo Quintela e Miguel Góis, dos Gato Fedorento. Ricardo marca presença na SIC também às sextas-feiras, com o ‘Governo Sombra’.