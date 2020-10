Ricardo Araújo Pereira em isolamento: "Ainda faltam uns dias para sair de casa"

Ricardo Araújo Pereira está em isolamento após ter tido contacto com um caso positivo de Covid-19 e, este domingo, através de videochamada, falou sobre o seu estado de saúde.", disse, dirigindo-se a Clara de Sousa, no 'Jornal da Noite' (SIC).O humoristo explicou que está em confinamento com a família desde sexta-feira.", brincou.Ricardo Araújo Pereira assume que não é fácil ficar fechado em casa. "".O humorista disse ainda que o próximo episódio de 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' deverá ser gravado a partir da sua casa.