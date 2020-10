Ricardo Araújo Pereira em isolamento após contactar com doente com Covid-19

Foto: Direitos Reservados

Em isolamento profilático após ter contactado com um caso positivo de Covid-19, Ricardo Araújo Pereira viu-se impedido de assegurar a emissão deste domingo à noite do programa ‘Isto É Gozar com Quem Trabalha’, da SIC, que é gravado ao vivo no Teatro Villaret, em Lisboa. Em alternativa, o canal optou por convidar o comediante a entrar em direto no ‘Jornal da Noite’, a partir de casa.Ricardo Araújo Pereira encontra-se neste momento a aguardar o resultado do teste de despiste ao novo coronavírus. O humorista deu conta da situação na sexta-feira durante o programa ‘Governo Sombra’, no qual participou através de videochamada. "[Está] tudo bem. Tive contacto direto com uma pessoa que testou positivo. Para já não há indicação nenhuma [de que esteja infetado]", explicou, não resistindo a comparar-se a Cristiano Ronaldo: "Sobre mim pode dizer-se exatamente o mesmo: este homem vai expulsar o bicho e o bicho não sabe com quem é que se meteu!".Recorde-se que, no início de abril, Ricardo Araújo Pereira e toda a sua família estiveram em quarentena depois de um familiar apresentar sintomas.