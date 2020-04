Ricardo Araújo Pereira falha gravações por suspeita de coronavírus em casa: "Não queria estar aí a contaminar"

Ricardo Araújo Pereira decidiu não estar presente nas gravações de uma das emissões do programa 'Governo Sombra', onde participa, na SIC Notícias.Foi na semana passada que o humorista não integrou o painel do formato, mas já se justificou pela ausência., contou à 'Nova Gente'.Até saber o resultado do teste do familiar, Ricardo mostrou-se consciente e tem optado por manter a quarentena em casa, longe do contacto com outras pessoas.Apesar de não ter estado presente em 'Governo Sombra', Ricardo Araújo Pereira gravou normalmente o seu programa a solo, 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', que tem conquistado o público aos domingos à noite da estação de Paço de Arcos. Tal permite supor que o familiar do apresentador que mostrava sintomas do novo coronavírus, já deverá ter recebido o teste negativo.Foi nessa mesma noite que Ricardo Araújo Pereira conquistou as audiências, numa emissão onde esteve à conversa com o deputado João Coutrim Figueiredo.Foi a propósito dessa emissão do programa da SIC que a atriz Maria Vieira veio a público criticar Ricardo Araújo Perira.