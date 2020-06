Ricardo Araújo Pereira faz piada sobre André Ventura: “Hitlerilas”

08 jun 2020 • 17:41

No último programa 'Isto é Gozar com quem trabalha', que foi para o ar no domingo, Ricardo Araújo Pereira abordou um dos assuntos mais polémicos da última semana: a troca de insultos entre André Ventura e Agir.

Nos vários insultos trocados, o líder do partido Chega acusou o cantor de ter uma voz "frouxa" e um "corpo tatuado à gangster efeminado", levando Ricardo Araújo Pereira a questionar: "Qual é o mal de ser efeminado? Em que medida é que isso desqualifica uma pessoa? Há pessoas efeminadas e isso não tem mal nenhum".

De seguida, o humorista exibiu uma reportagem da CMTV intitulada 'O Meu Bicho', em que Ventura mostra a sua coelha de estimação Acácia. Em tom irónico, Araújo Pereira afirma que seria de mau gosto gozar com o "jeitinho" de André Ventura. É através da ironia que surge com o termo Hitlerilas, que transforma em hashtag e reproduz em t-shirts.

É de lembrar que a única presença do humorista nas redes sociais é através das contas do programa exibido pela SIC 'Isto é Gozar com Quem Trabalha'.