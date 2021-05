Ricardo Carriço casou-se hoje com amiga de longa data

Às vezes não queríamos aceitar, o que já era óbvio para muitos, mas a nossa cumplicidade, amizade, e até sentido de missão e apoio entre nós, fez com que, quando a Natureza assim quisesse, descobrissemos que a nossa amizade, cumplicidade, intimidade, o gosto de nos amarmos, nos levasse para além do paraíso que se chama "Nós dois", que se transforma sempre em 6 [referindo-se aos três filhos da companheira, a ambos e um animal de estimação]".



Emocionado com a recente conquista pessoal, deixou um agradecimento a todos os presentes no matrimónio.



"Quem diria que a vida nos iria reservar este começo de um grande final feliz. Obrigado à Vida que nos anima, aos amigos que nos despertam e ao Padre Ismael que nos abençoa. Com o passado aprendi que com este meu já novo futuro quero viver! O nosso amor faz-me bem!"



Amigos do galã da ficção nacional divulgaram fotografias do casamento, que decorreu na zona de Cascais."Querida Ana e Ricardo desejo tudo de bom como vocês merecem. Que bonita cerimónia que tambem marca o regresso de todos nós. Que maravilha", assinalou o amigo Jose Agualuza.



"Dias bonitos , dias de amor", apontou Vanda Correia, mulher do ator Luís Esparteiro.



Ricardo Carriço dá assim uma nova oportunidade ao amor, após vários anos solteiro. Assume o papel de padrasto dos três filhos [Maria, Tomás, Matilde] de Ana Rebelo com o ex-marido desta Jorge Pires.





Nas redes sociais, o ator explicou brevemente o sentimento que o levou a dizer um novo 'sim'. Já foi casado com Inês Jordão, mas separou-se ao fim de ano e meio.