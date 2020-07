Ricardo Carriço: "Eu e o Pedro mantivemos sempre uma relação de amizade”

Foi uma honra receber este convite, fiquei de coração cheio.Com tranquilidade. Acredito que substituir o Pedro é a melhor forma que tenho para o homenagear.Conheci o Pedro há mais de 30 anos, estava ele a querer entrar no mundo da moda. Durante todos estes anos, mantivemos sempre uma relação de amizade e respeito mútuo.Por respeito a todos, principalmente ao Pedro, tenho que olhar para este novo personagem como mais um grande desafio da minha carreira profissional.A história e o enredo são extraordinários. O meu personagem é um homem cheio de nuances, medos, paixões, manias e ao mesmo tempo obcecado pelo poder.Há 30 anos que trabalho em televisão. Nestas últimas três décadas, passei por vários canais e em todos fui feliz. Nos últimos anos estive ligado à SIC, mas com este novo desafio da TVI volto cheio de motivação e encantado por rever equipas e atores com quem já trabalhei.Claro. Penso que todos nós, sempre que temos decisões para tomar, recorremos a quem nos é próximo.Fico sempre feliz quando recebo uma nomeação. É sinal que o meu trabalho é lembrado e reconhecido pelo público.Para mim, uma pessoa sexy é aquela que tem um conjunto de características que a tornam atraente. Sinceramente, acho que essa avaliação vem sempre dos outros e não de nós próprios.Tenho a exigência que qualquer pessoa deve ter consigo mesma para estar feliz.Desde cedo que me habituei a ter alguns cuidados. Hoje em dia pratico desporto, tento fazer uma alimentação equilibrada e bebo muita água. Mantenho cuidados diários com a pele e sou acompanhado por uma equipa médica estética de rejuvenescimento. A nível interior, tento estar sempre bem comigo mesmo.Como se diz ‘a idade é um posto’ e estou muito grato por tudo o que a vida me proporcionou até hoje. Que venham mais 55 anos assim.Apaixonado pela vida, bem comigo próprio e em paz.