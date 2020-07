Ricardo Carriço impulsionou carreira de Pedro Lima

01:30

André Filipe Oliveira

A substuição de Pedro Lima por Ricardo Carriço na novela ‘Amar Demais’, da TVI, continua a fazer correr tinta. Sabe-se agora que os dois tinham uma amizade de 32 anos. Conheceram-se na década de 90."O primeiro contacto que tive com o Pedro [Lima] estava eu fazer a minha transição de modelo para ator. Estava como relações-públicas do bar Bairro Alto e houve um dia que o meu amigo Jorge Pereira de Almeida me disse: ‘Tenho um amigo que gostava de ser manequim’. Recordo-me de ver o Pedro com um sobretudo bege. Conversámos e liguei para o Tó Romano da Central Models para ir ter com ele. Foi assim que ele começou", lembrou Carriço, em conversa com Fátima Lopes.Anos mais tarde, os dois voltaram a cruzar-se, desta vez, na ficção. "Estava fazer castings na NBP [Nicolau Breyner Produções] ao Pedro e à Lúcia Moniz para a primeira novela em que eles participaram", revelou o ator.A mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund, decidiu deitar as cinzas do marido ao mar, segundo avança a revolta ‘TV Guia’. A decisão da ceramista esteva relacionada com enorme paixão do ator pelas ondas (era praticante diário de surf). A última homenagem da família contou apenas com os amigos mais chegados e foi repleta de emoções. Os cinco filhos desfizeram-se em lágrimas.