Ricardo Carriço perdeu 14 quilos e ficou “pele e osso”

Ricardo Carriço voltou a falar do seu problema de hipertiroidismo, que fez com que tivesse perdido 14 quilos no final de 2020. “A dado momento começámos a perceber que estamos a perder peso, que do nada estamos a transpirar, ficamos encharcados, começamos com tremura, que o nosso coração está a mil e mantém-se, não pára”, afirmou no programa ‘Médico da Casa’, da SIC Mulher. Foi Ana Rebelo, mulher do ator, que apontou que podia estar com um problema de tiroide. “Ela disse-me: ‘Ricardo, chega! Faz-me confusão estarmos deitados e olhar para o teu peito!’” O problema de saúde fez com que Ricardo Carriço perdesse muito peso, tendo perdido 14 quilos. “Cheguei aos 74 quilos e isso é assustador em mim, porque fico pele e osso”, disse em conversa com o Dr. Almeida Nunes. O ator acabou por ir ao médico e a situação normalizou.

