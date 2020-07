Ricardo Carriço recorda que ajudou Pedro Lima a iniciar carreira

Ricardo Carriço vai ser o substituto de Pedro Lima após a morte do colega e amigo, na novela 'Amar Demais', na TVI.Depois de confessar que sente que é a "melhor homenagem" que pode prestar ao ator, o artista esteve à conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua' e recordou a amizade que viveram.Amigos há mais de 30 anos, o ator contou que ajudou Pedro a iniciar a carreira no mundo da moda.

Os dois conheceram-se num bar em Lisboa, onde Ricardo trabalhava como relações públicas. Na altura, o 'galã' da ficção já tinha uma carreira como manequim e estava a dar os primeiros passos no mundo da representação.



Através de um amigo, acabou por apresentar Pedro como um rapaz que queria ser manequim e precisava de ajuda para dar início à carreira.

Ricardo Carriço ligou ao amigo que tinha uma agência e falou-lhe de Pedro Lima. Foi desse modo que começou o percurso do ator no mundo da moda.



"Eu já ia uns metros à frente", brincou Ricardo.

Em relação a ter sido desafiado pela TVI a ficar com a personagem de Pedro Lima na nova novela da estação de Queluz, Ricardo continua a mostrar-se entusiasmado., afirma., disse, dez anos depois do último projeto no canal, na novela 'Flor do Mar', onde vestia a pele de Gustavo.Em relação ao papel que vai abraçar na trama, Ricardo Carriço garante que estaRecorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais.