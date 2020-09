Ricardo Carriço recorda última conversa com Pedro Lima: "Fiquei chateado com ele"

Ricardo Carriço esteve no programa 'Você na TV' e voltou a desabafar sobre a perda do colega e aigo Pedro Lima.O ator, que vai substituir o artista, que morreu no dia 20 de junho, na novela 'Amar Demais', a estrear na TVI, revelou que secom o colega no último encontro.Ricardo admitiu que se lembra de se ter chateado com Pedro, por lhe ter, começou por contar Ricardo., admitiu, dizendo que depois se foi embora.

No entanto, Ricardo garante que mais tarde percebeu que Pedro Lima estava a lutar contra "um processo complicado", mas que tanto ele como os colegas só se aperceberam depois.

Ricardo Carriço recorda agora o amigo com carinho e saudade, como uma pessoa "que punha toda a gente a rir"-

"Acho que nenhum de nós soube lidar com isto, nem antes, nem depois, e andamos um bocadinho, se calhar, irritados connosco próprios, de como é que não percebemos", desabafou Ricardo.



"Temos que estar atentos aos outros", atirou Goucha, que também se continua a mostrar emocionado com a morte inesperada do galã da ficção nacional.

Este novo desafio marca também o regresso de Ricardo Carriço à TVI, mais de uma década depois. "Estou muito contente", afirmou. "Finalmente estou a fazer um vilão", acrescentou, aproveitando o momento para tecer rasgados elogios a toda a equipa que o acompanha neste novo projeto.