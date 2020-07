Ricardo Carriço substitui Pedro Lima em novela: "É a melhor homenagem que lhe posso prestar"

01:30

André Filipe Oliveira





“Este novo papel vem carregado de responsabilidade e emoção, pois estava atribuído ao meu amigo Pedro Lima. Tenho a certeza de que esta é a melhor homenagem que lhe posso prestar”, assinalou, ao partilhar a novidade com os admiradores através das redes sociais. O convite surgiu por parte de Nuno Santos, diretor de Programas da televisão de Queluz de Baixo, após uma reunião com a Plural, responsável pela trama. “É um ato de entrega e coragem”, apontou o responsável.



De acordo com o que o CM apurou, Carriço visitou, ontem, os Estúdios da Plural, em Bucelas, para conhecer os cenários e estudar as mudanças de visuais. A aparição do galã nas gravações da trama da TVI foi motivo de alegria entre os colegas de elenco Sofia Nicholson, Isabel Figueira e Ricardo Castro, que decidiram registar o momento.





Fernanda Serrano e Sofia Ribeiro vão ser as principais contracenas de Ricardo Carriço, que vai interpretar o político Gabriel Villanova, originalmente vivido por Pedro Lima. O ator, recorde-se, foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, em junho.