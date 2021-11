Ricardo Esgaio e mulher esperam segundo filho Esgaio e Mara já são pais do pequeno Giovanni, de apenas 2 anos.

Ricardo Esgaio e mulher esperam segundo filho

06:00

O jogador do Sporting Ricardo Esgaio e a mulher, Mara Alexandra, anunciaram a chegada do segundo filho. A boa nova foi partilhada através das redes sociais, onde o casal deu conta da felicidade de ver a família aumentar. “A nossa família vai crescer”, escreveu o craque dos leões na legenda da publicação.



Esgaio e Mara já são pais do pequeno Giovanni, de apenas 2 anos, que foi agora “promovido a mano mais velho”. Para já, o sexo do bebé mantém-se em segredo e a família mostra viver mais um momento de grande felicidade.

Mais sobre

artigos relacionados