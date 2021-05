Ricardo Martins Pereira orgulhoso por conquista da 'ex' Pipoca Mais Doce

Hoje foi um dia bom: além de ter sido considerada a influenciadora digital com mais notoriedade pelo estudo Figuras Públicas e Digital Influencers 2021, recebi também o prémio de uma das 25 mulheres portuguesas mais influentes pela revista Executiva. Feliz! Obrigada a vocês", escreveu nas suas redes sociais.



Esta terça-feira foi um dia de conquistas parae esteve presente na gala da revista 'Executiva', tendo subindo ao palco para receber um outro prémio.Quem se mostrou atento às conquistas da ex-mulher foie demonstrou a sua alegria nas suas redes sociais. A agência que o 'ex' de Ana Garcia Martins criou, a Magg Agency, partilhou uma publicação com o prémio que Pipoca Mais Doce ganhou e Ricardo"A nossa Pipoca Mais Doce foi reconhecida como a influenciadora digital com maior notoriedade em 2021, segundo o estudo Figuras Públicas e Digital Influencers da Marketest", foi escrito nas redes sociais da agência.Recorde-se que a antiga comentadora do 'Big Brother', da TVI, abriu o seu coração a Manuel Luís Goucha e confessou numa entrevista intimista que há fortes possibilidades de se reconciliar com Ricardo Martins Pereira. Ana Garcia Martins reconheceu que o excesso de trabalho foi o que ditou o fim do casamento.