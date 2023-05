Ricardo Pereira assina contrato com a Netflix como produtor criativo

que se popularizou a trabalhar em ficção televisiva em Portugal e no Brasil.



Ricardo Pereira explicou ainda que a sua entrada na Netflix pode ser vista como "mais um canal para os projectos serem entregues e obviamente serem analisados". Por uma conjugação de vários factores, como a criação do sistema de "cash rebate" e do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, a existência de uma Portugal Film Commission e a entrada de mais plataformas no mercado português, Ricardo Pereira acredita que Portugal "deu um pulo muito grande".

Ricardo Pereira assinou contrato com a Netflix para trabalhar como produtor criativo, de forma a ajudar a "mapear" projetos portugueses que possam ser desenvolvidos por aquela produtora e plataforma de streaming, revelou à agência Lusa.O ator, de 43 anos, estará focado na produção portuguesa e nos mercados do Brasil e Espanha, analisando

"Acho que nos últimos anos em Portugal temos dado um pulo muito grande e não só na qualidade dos projetos, como eles têm viajado para fora do país", disse, referindo que é preciso mais investimento. "Acho que todos nós, produtores, atores, realizadores, todos os 'players' que existem no mercado, todos os canais de televisão devemos sempre querer. [...] Queremos sempre que haja mais investimento", acrescentou ainda.

O contrato de Ricardo Pereira com aquela plataforma incluirá ainda trabalho como ator e, no futuro, como realizador. Por razões de confidencialidade, não disse por quantos anos estará ligado à empresa, nem deu detalhes sobre os projetos em que está já envolvido.