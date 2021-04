Ricardo Pereira de férias nas Maldivas num hotel que custa dois mil euros por noite

dos Melhores Resorts do Mundo nos prémios Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards.





Ricardo Pereira mostra resort de sonho nas Maldivas

Vicente, de 9 anos, Francisca, de 7, e Julieta, de 3.

aproveitou o fim das gravações de 'Amor Amor', da SIC, para ir namorar com a mulher, Francisca Pereira, para as. O casal chegou ao destino paradisíaco esta terça-feira, 20 de abril, e nas suas redes sociais já revelou estar encantado.O ator da estação de Paço de Arcos elegeu opara descansar e onde tem à sua disposição várias regalias. Para além de estar a. Para desfrutar das mordomias da ilha privada,O resort de luxo onde Ricardo Pereira está instalado está classificado com o quarto lugar no rankingNum vídeo que partilhou com os seguidores, a estrela da SIC mostrou a viagem que fez desde o quarto até ao ginásio, passeando de bicicleta pelo destino paradisíaco.Tendo em conta a Covid-19, Ricardo e Francisca Pereira tiveram de apresentar um teste negativo do vírus feito até 96 horas antes da partida para as Maldivas.O casal está junto há 10 anos e tem três filhos em comum: