Ricardo Pereira e Francisca Pereira matam saudades do Brasil

Foto: Direitos Reservados

01:30

Ricardo Pereira aproveitou uns dias livres nas gravações de ‘Amor Amor II’, da SIC, para viajar, acompanhado pela mulher, Francisca, até ao Rio de Janeiro, no Brasil. O ator, que não visitava aquele país desde abril de 2020, já tinha expressado que estava com saudades da terra de Vera Cruz, onde vive há 17 anos.









“Há muitos anos que vivemos em saudade permanente de tudo. Estamos com muitas saudades do Brasil, falamos disso todos os dias. Criamos laços de afetividade por onde passamos. Temos a nossa família cá, mas no Brasil já temos famílias que fomos criando lá também”, disse, em setembro, à revista ‘TV Guia’.

Embora a sua ida até ao Brasil tenha sido para descansar, Ricardo Pereira já anunciou que vai voltar a viver no Rio de Janeiro no final de 2021. “O regresso já era para ter acontecido, mas, devido a todas as perturbações pela Covid, foi adiado. Mas agora foi remarcado”, contou Ricardo Pereira à mesma publicação.