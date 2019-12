Ricardo Pereira fala sobre o Natal: "É caótico"

Com três filhos e uma agenda preenchida, o ator vive esta época intensamente e com muita alegria. Até se mascara de Pai natal. O problema é que o filho mais velho já desconfia da verdade.

Ricardo Pereira, que esteve uns dias em Portugal, prepara-se para regressar ao Rio de Janeiro.O ator revelou que é do outro lado do Atlântico que vai passar a quadra natalícia:No entanto, o apresentador acha o Natal uma altura "caótica".Com filhos frutos da relação com a mulher, Francisca, Ricardo Pereira acaba por se divertir nesta época ao mascarar-se de pai natal na grande noite de consoada., afirmou Ricardo Pereira.