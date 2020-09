Ricardo Pereira faz juras de amor eterno em data especial Galã da ficção está a celebrar 14 anos de união com a mulher, Francisca Pinto Ribeiro. casal prepara futuro apaixonado.

Ricardo Pereira faz juras de amor eterno em data especial

20 set 2020 • 20:44

"Um homem de família". É assim que Ricardo Pereira, de 41 anos - completados a 14 de setembro - assume o seu lado mais romântico e paternal. O ator celebrou, recentemente, 14 anos de união com Francisca Pinto Ribeiro. "5110 dias de muito Amor", apontou nas redes sociais. A mulher também decidiu soltar uma veia mais emotiva dedicando palavras de carinho ao amor da sua vida. "14 anos da mais bonita história de amor". A compor este retrato estão os três filhos do casal: Vicente, de oito anos, Francisca (6) e Julieta (3).



Contrato está de pé

A pandemia de Covid-19 ainda não abalou a vida profissional de Ricardo Pereira no Brasil. O artista mantém o contrato com a Globo e integrou o elenco de um novo projeto de ficção do canal, ‘Amor e Sorte’, ao lado de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Um desafio especial para o galã, embora feito à distância - foi gravado em Portugal com a ajuda da mulher, Francisca. "Foi uma experiência muito boa e diferente. Um projeto muito inovador e que me orgulho muito de ter participado", revela.

O regresso da família Pereira ao Brasil continua pendente da evolução da pandemia naquele país.

