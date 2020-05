Ricardo Quaresma deixa mensagem especial a concorrente do 'Big Brother'

Sandrina vai ser surpreendida com uma mensagem do craque: "É um orgulho sermos de etnia cigana"

21 mai 2020 • 15:41

Recorde-se que Sandrina revelou que teve de enfrentar o pai, de etnia cigana, para concretizar o seu sonho de tirar uma formação na área da estética, em cabeleireira. Um desejo que cumpriu e do qual se orgulha.

Ricardo Quaresma não ficou indiferente à história de Sandrina Pratas, concorrente do 'Big Brother' que luta contra os prenconceitos da etnia cigana.Quando sair da casa mais vigiada do País a concorrente alentejana vai ser supreendida com uma mensagem do seu ídolo Ricardo Quaresma, que tal como ela tem descendência cigana, e que fez questão de lhe dedicar algumas palavras de apoio.disse o jogador no vídeo que foi revelado no 'Você na TV' durante uma conversa entre a mãe da concorrente e Manuel Luís Goucha.