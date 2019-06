Ricardo Quaresma descansa em família no Algarve

01:30

Há uma coisa da qual Ricardo Quaresma nunca abdica durante as férias: passar uns dias a descansar em solo algarvio.Depois de ter escolhido outros paraísos para descontrair, entre os quais um resort de luxo na Turquia, o jogador português rumou ao Sul em família e, na quinta-feira, foi até ao Zoomarine, em Albufeira, para viver momentos de pura diversão com os filhos, Ricky e Kauana, fruto da relação com Daphny.Pai e filho seguraram em araras, estiveram com os golfinhos e outros animais do espaço, em momentos de boa-disposição que foram registados e partilhados através das redes sociais.O jogador do Besiktas, Turquia, aproveita ao máximo estes momentos de férias para se dedicar à companheira e aos filhos, proporcionando-lhes momentos de luxo e lazer.