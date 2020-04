Ricardo Quaresma explica motivo de tomar mais de quatro banhos por dia

Ricardo Quaresma esteve no programa '5 para a Meia Noite', através de videochamada, onde falou sobre alguns episódios da sua infância.Em conversa, o craque revelou que toma entre quatro a cinco banhos por dia. Uma confissão feita pelo amigo de longa data, Paulo Battista, que levou a um esclarecimento de Quaresma com a sua obssessão.disse o jogador, recordando a pobreza que viveu durante a infância. Episódios marcantes que continuam bastante presentes nas suas rotinas diárias.Ricardo mostrou o primeiro relógio que comprou com o primeiro ordenado no futebol. Trata-se de uma peça especial que retrata o seu esforço para conquistar uma vida melhor."Este relógio tem um grande significado para mim. Quando fiz o meu contrato e quando comecei a ganhar bom dinheiro foi o meu primeiro relógio.", confidenciou o craque.