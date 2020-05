Ricardo Quaresma revela amor sem limites pela mulher

Juntos há cerca de dez anos, Ricardo Quaresma e Daphne continuam a manter acesa a chama da paixão, que nasceu de formainesperada, com um encontro no aeroporto.Convidado a recordar o início do namoro, o casal contou detalhes da relação., garantiu a companheira do craque, Daphne, que revelou que ele ficou "caidinho" por ela, através de um direto nas redes sociais com a jornalista Patrícia Matos.A mulher de Quaresma conta ainda que, pouco tempo depois de se terem conhecido, ambos já sabiam que erae que o craque a convidou a morar consigo., explicou ojogador.O casal tem dois filhos em comum.