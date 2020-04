Richard Gere foi pai pela terceira vez aos 70 anos

São pais de Alexander, de 14 meses., confifenciou o veterano.Embora confinados, devido ao surto do novo coronavírus, o artista e a companheira estão a esbanjar felicidade. Os dois estão em quarentena Pound Ridge, em Nova Iorque, nos EUA.Devido ao avançar da idade, Gere tem recebido algumas críticas dos admiradores. No entanto, desvaloriza. "Não me preocupo com esse assunto, nem um pouco."Recorde-se, Richard Gere é pai de Homer, de 20 anos, fruto da relação com a ex-mulher Carey Lowell. A atual companheira tem também um filho de uma relação anterior. Os dois estão juntos há cinco anos.