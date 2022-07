Ricky Martin acusado de violência doméstica

Os representantes do artista porto-riquenho apressaram-se a vir a público desmentir as acusações, que consideram “falsas” e “fabricadas”, mas a ordem foi emitida pelo tribunal na sexta-feira, dia em que agentes da polícia se deslocaram à residência do cantor, de 50 anos, para lhe darem conhecimento da decisão. Sem resultado, porque não o encontraram em casa.



As autoridades não revelaram quem fez a queixa, mas segundo o jornal ‘El Vocero’, terá sido alguém com quem Ricky Martin se terá envolvido durante sete meses. A relação terá terminado há dois, mas a vítima acusa Ricky Martin de não estar a aceitar a rutura.



O queixoso alega que o cantor tem andado a rondar-lhe a casa e que se sente ameaçado.





Ricky Martin casou em 2017 com o pintor Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos. Os advogados do artista dizem que “quando a verdade for conhecida” ele sairá triunfador.