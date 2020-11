Ricky Martin quer aumentar a família: "Tenho mais embriões"

, disse numa recente entrevista televisiva, sublinhando que o companheiro está mais reticente com a ideia.

"O Jwan está a enlouquecer neste momento [com o confinamento], mas está tudo bem."



O artista latino tem os gémeos Valentino e Matteo, de 12 anos, e ainda Lucia, de dois, e Renn, de um. São os filhos mais velhos que têm dado mais dores de cabeça.



"A pré-adolescência chegou e não está a ser fácil. Além disso, estamos a lidar com o isolamento. Eles são muito decididos e às vezes dizem: 'Este é o meu quarto, não o teu...'", afirmou sobre os gémeos. Mas nem tudo é mau. "Eles são ótimos alunos, eles são muito protetores com os irmãos."





Cantor quer ter mais filhos com o marido Jwan Yosef.





A chefe de casa, ao contrário do que possa pensar, é a benjamim de clã. "Ela é que comanda a casa. Conseguimos ver nos olhos dela quando diz 'não'. Não pode ser assim, até porque só tem dois anos."



Sobre a vida profissional, Ricky Martin, que completou quase duas décadas dedicadas à música, revelou-se satisfeito e muito realizado.