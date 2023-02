Rihanna atuou no Super Bowl e revelou novidade. Saiba aqui

'Bitch Better Have My Money', 'Where Have You Been', 'Only Girl (In the World) e 'We Found Love'. O espetáculo foi todo realizado em cima de uma plataforma flutuante. Com um visual todo vermelho, Rihanna esteve rodeada de centenas de bailarinos que também estiveram sobre plataformas flutuantes.Recorde-se que a cantora de 'Umbrella' já é mãe de um menino, fruto do seu relacionamento com o rapper ASAP Rocky. Aqui pode ver o espetáculo inteiro do intervalo da Super Bowl.