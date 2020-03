Rihanna doa mais de quatro milhões de euros para ajudar na luta contra o coronavírus

Rihanna doou, através de uma fundação, a várias organizações humanitárias e de saúde, para ajudar a combater a epidemia de coronavírus que se faz sentir por todo o mundo.O gesto solidário da cantora de 32 anos surge depois de outras celebridades terem apoiado a luta contra a doença. A artista não ficou indiferente e decidiu também dar o seu contributo.O anúncio do gesto solidário de Rihanna foi feito no passado sábado, dia 21 de março, e foi garantido que o dinheiro já está a ser distribuído por várias instituições., avançou a fundação em comunicado, publicado através das redes sociais.A ajuda monetária por parte de Rihanna vai além da população dos Estados Unidos. Dirigida a apoiar bancos alimentares locais, fornecer equipamentos a vários profissionais de saúde na linha da frente do combate ao surto e a proteger as comunidades nativas na luta contra o vírus, parte da verba doada vai ainda acelerar o ritmo de testes em países como o Haiti e o Malawi.Recorde-se que Rihanna foi considerada uma das mulheres mais ricas da América no ano passado, e lidera a lista das cantoras mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em 600 milhões de dólares (cerca de 560 milhões de euros, no câmbio atual).